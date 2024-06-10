هذا هو الشهر تظهر خلاله مشاحنات مع الأحبّاء وربما التحديات والاستفزازات

مهنياً: مواقع الكواكب معاكسة بعضها لبعض، وبالتالي تلاحظ تطوراً للمسائل القضائية أو ظهوراً لخصم كان مختفياً أو غائباً. هذا هو الشهر الذي تظهر خلاله مشاحنات مع الأحبّاء أو تأزّم في مسائل قانونية، وتكثر خلاله اللقاءات والمواجهات وربما التحديات والاستفزازات. يتكوّن لديك انطباع وكأنك بالفعل تراوح مكانك، وأنك محبط وغير قادر على مجاراة الأحداث.

عاطفياً: تتعرض يا عزيزي القوس لموجات من الافكار والمشاعر السلبية، فتارة تريد التمرّد، وتارة تتوي الابتعاد. إنه شهر صعب وثقيل، وقد تتعقّد خلاله بعض الروابط وتتأرجح بعض العلاقات المتينة. إن وجود الشمس والزهرة في معاكسة مع برجك يعيد الى الأذهان ذكريات اليمة، الأمر الذي يزيد الطين بلة.