هذا الشهر تكون المسؤوليات متعددة ومتداخلة في أحيان كثيرة

مهنياً: الشهر السادس هو شهر المناصب والمسؤوليات انت مبدع انت قدها وقدود مهما كثرت الاعمال والتراكمات والاهتمامات مع وجود كل الكواكب في الجوزاء كواكب السعد في بيت الصحة تحمل قصص استشفائية حاول ان تراعي امورك الصحية كانك عم تتبع نظام غذائي معين لكن صحتك رح تكون حديد انت شخص منظم مهما كثرت الاهتمامات رح تبدع لكن العمر بيخلص والشغل ما بيخلص حاول ترتب اولوياتك

عاطفياً: عروسة سنة 2024 هي مولودة الجدي تسيطر الرومانسية والجو الدافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة