هذا الشهر تزدهر العلاقات الجديدة لتصبح أكثر متانة

مهنياً: حان الوقت لتظهر علناً فخرك بنفسك وتبتسم. وأخيراً تظهر في الأفق بوادر خير وتفاؤل. تدعمك اربعة كواكب من برج الجوزاء الهوائي الصديق هذه الكواكب تشكل مثلثات فلكية مع بلوتون في برجك فتسلط الأضواء على جميع صفاتك الايجابية. الحظ ينتقل سعيداً بجانبك ويفتح لك الأبواب على أنواعها واحجامها. مطلوب منك أن تتخذ قراراً لا أكثر.

عاطفياً: إنه شهر رومانسي بالتأكيد، قد يكون من أجمل الأشهر وأكثرها إيجابية ودعماً للعلاقة. يسهل التفاهم معك كما يسهل التقرّب منك، وتزدهر العلاقات الجديدة لتصبح أكثر متانة، وتسير نحو مستقبل أفضل إذا كانت النيات صادقة.