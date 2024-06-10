هذا الشهر تسنح لك الفرصة فيها باستجماع التركيز والطاقة

مهنياً: مواجهات طارئة تقتحم لحظات انشغالك في مشاكلك الخاصة، لتجعلك تدرك ان عليك القتال على غير جبهة. هذا شهر متقلب، لذلك تلاحظ توترًا خلال الايام الأقل حظًا، بينما تكون الايام الأوفر حظًا هادئة تسنح لك الفرصة فيها باستجماع التركيز والطاقة.

عاطفياً: تتركز الانوار هذا الشهر على قضايا عائلية او شخصية تسبّب القلق وربما التوتّر في العلاقة ولا سيما في الايام الأقل حظًا. احذر الانجراف وراء افكار سود او نيات احد الاشخاص السلبية. من الضروري التحلي بالموضوعية تفاديًا لحصول التباسات او جفاء.