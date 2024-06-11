ما أسباب وأعراض مرض الحمى الصفراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمى الصفراء، وهو مرض فيروسي خطير ينتشر في المناطق الاستوائية، وينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق لدغات البعوض المصاب، وعادة لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين، لكن يصاب البعض بأعراض تشمل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام الظهر والعضلات، وفقا لموقع "هيلث داي".

مضاعفات خطيرة:

في حالات نادرة، يتطور الفيروس إلى مرض شديد يتسبب في اليرقان واصفرار الجلد والنزيف.

طرق الوقاية:

التطعيم أفضل طريقة للوقاية من الحمى الصفراء، وينصح به لجميع المسافرين إلى المناطق الموبوءة، كما ينصح بتجنب لدغات البعوض من خلال ارتداء ملابس واقية واستخدام طارد الحشرات.

العلاج:

لا يوجد علاج محدد للحمى الصفراء، لكن يمكن علاج الأعراض باستخدام الأدوية مثل الأسيتامينوفين، بالإضافة إلى، شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

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