الامارات | مهرجان الأزياء العالمي بنكهة التراث المغاربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منصة مهرجان الأزياء العالمي الذي تستضيفه العاصمة التونسية، حضوراً لافتاً للملابس المستمدة من التراث المغاربي. وتحظى التصاميم والملابس النسائية المغاربية باهتمام كبير من قبل دور الأزياء العالمية التي باتت توظف هذا التراث في خطوط وعروض أزيائها المعاصرة، وشهد اليوم الأول من المهرجان إطلالة للمصمم رمزي بن عوديفة الذي قدم عرضاً لافتاً من العبايات والملابس النسائية الصيفية التي مزج فيها بين التراث ولمسات الموضة الحديثة.