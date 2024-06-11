الامارات | نصيحة لمرضى السكري.. للحماية من خطر الكسور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع داء السكري خطر الإصابة بكسور عظمية بفعل التعرض للسقوط، حسب أطباء معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي بألمانيا.

وأكد الأطباء أن السكري يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، إذ يتسبب في تراجع كثافة العظام، ويؤثر بالسلب على أنسجة العظام وقدرتها على التجدد والإصلاح الذاتي.

كما أن تقلبات مستويات السكر في الدم المميزة لداء السكري والأمراض المترتبة عليه، والتي تؤثر بالسلب على التوازن واستقرار المشية مثل الاعتلال العصبي (تلف الأعصاب) واعتلال الشبكية (تدهور الرؤية)، ترفع خطر التعرض للسقوط، ومن ثم الإصابة بكسور عظمية.

وللحد من خطر الإصابة بكسور عظمية، ينبغي لمرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي غني بالأغذية المهمة لصحة العظام مثل الأغذية الغنية بالكالسيوم (منتجات الألبان والخضراوات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ) وفيتامين «د» (زيت السمك وصفار البيض والأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل)، وكذلك التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف لشحن مخزون الجسم من فيتامين «د».

ومن المهم المواظبة على ممارسة الرياضة، ويفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

ويُراعى أيضاً الإقلاع عن التدخين والكحوليات، مع العمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من السِمنة. وبطبيعة الحال، ينبغي ضبط مستويات السكر بالدم.

. ينبغي اتباع نظام غذائي صحي غني بالأغذية المهمة لصحة العظام.