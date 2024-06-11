كنز لصحتك.. نبات يخفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة جنوب شرق الصين أن الثوم يمتلك قدرة فريدة تُسهم في خفص مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "Nutrients"، حلل الباحثون نتائج 29 دراسة علمية سابقة تناولت تأثير المكونات النباتية والتوابل على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان.

شملت الدراسة ما مجموعه 1567 شخصا من مختلف الدول، تراوحت أعمارهم بين 18 و 80 عاما، وفقا" لصحيفة gazeta" الروسية.

وتناولت الدراسة تأثير الثوم على مجموعات مختلفة من الأشخاص، شملت الأصحاء ومرضى السكري من النوع الثاني وأمراض القلب ومرض الكبد الدهني غير الكحولي واحتشاء عضلة القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وقد تناول المشاركون في الدراسة الثوم بأشكال مختلفة، مثل الثوم الطازج ومسحوق الثوم ومستخلص الثوم ومكملات الثوم الغذائية.

وأظهرت نتائج تحليل التلوي أن تناول الثوم بمختلف أشكاله يؤثر بشكل إيجابي على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وترجع الخصائص المفيدة للثوم إلى قدرته على تسريع إنتاج مركب عضوي يسمى الأليسين، الذي يؤدي دورًا هامًا في تحسين الدورة الدموية، وله نشاط مضاد للميكروبات، كما أنه يمنع تكوين الدهون الثلاثية في الكبد.

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