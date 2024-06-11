هذا ما يحدث في جسمك بعد تناول البصل.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - البصل من الخضروات الشائعة التي تُضفي نكهة مميزة على الوجبات، لكنه يمتاز أيضا بفوائد صحية مذهلة، نوضحها لكم وفقا لما جاء في موقع "Eating Well".

دعم صحة الأمعاء

يساعد مركب الأليسين الموجود في البصل على دعم صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على الإينولين، الذي يُحفز نمو البكتيريا الصحية.

تحسين صحة القلب

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة، ما يُسهم في تقليل الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول، ومنع ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العينين

نظرا لأنه غني بالكبريت، وهو مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، والذي يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر وإعتام عدسة العين والزرق.

خصائص مضادة للبكتيريا

يساعد على محاربة العدوى، بفضل الزيوت الأساسية الموجودة به التي تقلل من البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا.

فئات ممنوعة من البصل

مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي:

يسبب "الفركتان" الموجود في البصل، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة، ظهور أعراض اضطرابات في الجهاز الهضمي فور تناوله، مثل الانتفاخ، والغازات، وتشنجات المعدة.

الذين يعانون حساسية البصل:

حالات نادرة، يمكن أن يؤدي البصل إلى ردود فعل تحسسية، مثل الحكة أو الطفح الجلدي، صعوبة التنفس.

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