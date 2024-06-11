هل تسبب الأطعمة المالحة تفاقم أعراض الأكزيما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين استهلاك الأطعمة المالحة وزيادة احتمالية الإصابة بالحكة المتكررة المرتبطة بالأكزيما، وهي حالة جلدية التهابية شائعة تسبب الحكة والجفاف والطفح الجلدي.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "JAMA" للأمراض الجلدية، فإن كل جرام إضافي من الصوديوم يتم إفرازه في البول على مدار 24 ساعة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأكزيما بنسبة 11٪، وزيادة احتمالية الإصابة بحالة نشطة بنسبة 16٪، وزيادة احتمالية الإصابة بحالة شديدة بنسبة 11٪، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار باحثون من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو إلى أن الملح يعزز نمو المكورات العنقودية الذهبية، وهي نوع من البكتيريا الموجودة على الجلد والتي قد تلعب دورًا في تفاقم أعراض الأكزيما.

وتناولت الدراسة بيانات أكثر من 215 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 عامًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 13 ألف بالغ شاركوا في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية.

وأشارت النتائج إلى أن تناول جرام واحد إضافي من الملح يوميا، نحو نصف ملعقة صغيرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأكزيما بنسبة 22٪.

وتعليقا على هذه النتائج، أوضح الباحثون أن تقليل استهلاك الملح يُسهم في تخفيف أعراض الأكزيما لدى هؤلاء المرضى.

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