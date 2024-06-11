الصندل يتألق باللون الذهبي هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يُضفي الصندل الذهبي بريقا ساحرا على إطلالة المرأة في صيف 2024، ليعكس أناقة لا مثيل لها.

ووفقا لمجلة "Elle" المتخصصة بالموضة، يسيطر اللون الذهبي على مختلف موديلات الصنادل، بدءًا من تلك ذات الأربطة الرقيقة التي تتناغم مع الفساتين القصيرة، إلى الصنادل ذات الكعب الضخم مثل الكعب البلاتوه، والتي تُكمل إطلالة الفساتين الماكسي والتنانير اللافتة.

ولم يقتصر الأمر على الفساتين، بل امتد ليتناغم أيضا مع الجينز، مُضفيا لمسة عصرية على إطلالة المرأة.

وأضافت المجلة أن لا تكتمل إطلالة الصندل الذهبي دون عناية فائقة بالأقدام، لذا فإنها تحتاج إلى عناية فائقة، مشيرة إلى أن طلاء الأظافر الأحمر يشكل ثنائيا رائعا مع الصندل الذهبي.

بينما تُضفي الأظافر السوداء لمسةً أكثر جرأة على الإطلالة.