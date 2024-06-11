7 عادات مسائية لتحسين جودة النوم والاستيقاظ مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - الاستيقاظ مبكرا لا يتطلب فقط ضبط المنبه، بل أيضا اتباع روتين مسائي محدد لتعزيز جودة النوم والشعور بالانتعاش في الصباح.

تشمل بعض أهم العادات المسائية التي ينصح باتباعها:

الحفاظ على جدول نوم ثابت:

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ينظم الساعة الداخلية للجسم ويحسن من جودة النوم.

تجنب الشاشات قبل النوم:

يُثبط الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون إنتاج الميلاتونين، هرمون تنظيم النوم.

لذا ينصح بتحديد فترة خالية من الشاشات قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.

تهدئة العقل والجسد قبل النوم:

يمكن دمج تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق والاسترخاء العضلي، للتخلص من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

غرفة مظلمة وباردة:

يجب التأكد من أن غرفة النوم مواتية للنوم من خلال الحفاظ عليها باردة ومظلمة وهادئة.

تجنب الوجبات الثقيلة:

تناول وجبات ثقيلة أو حارة قبل النوم يسبب عسر الهضم ويجعل النوم صعبا، لذا يوصي بتناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم.

التخطيط لأهداف اليوم التالي:

تخصيص بضع دقائق في المساء للتخطيط لأهداف اليوم التالي يُعزز الشعور بالهدف والاتجاه، ما يجعل من السهل الاستيقاظ مبكرا مع الحافز.

الحد من الكافيين:

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يتداخل بشكل كبير مع قدرتك على النوم بسهولة، ما يؤثر سلبا على جودة نومك.

لذا، ينصح بتقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والصودا، خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.

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