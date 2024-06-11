20 صورة لكل ما تريد معرفته عن جولات الأطفال بالمتحف المصري الكبير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم المتحف المصري الكبير خدمة إلى الأطفال تتمثل في جولات داخل "متحف الأطفال" بالمتحف.

متحف الأطفال

وبحسب الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، فإن متحف الأطفال الموجود به هو مكان مصمم لينمي شغف الأطفال حول تراثهم من خلال تجارب تعليمية مخصصة باستخدام الأدوات البصرية والسمعية والحسية ليجذب الأطفال ويظهر لهم عظمة الحضارة المصرية الكبيرة.

معلومات عن متحف الأطفال

متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير مناسب لأطفال من سن 6-12.

الجولة مدتها 45 دقيقة.

الجولة متاحة باللغة العربية والانجليزية.

لحجز الزيارات المدرسية، يجب التواصل على [email protected]

غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

اختلاف الجولات باختلاف أعمار الأطفال

وتنقسم الجولات للأطفال أعمار:

من 6 إلى 7 سنوات

من 8 إلى 10 سنوات

من 11 إلى 12 سنة

الأسعار

150 جنيها.. للأطفال المصريين

250 جنيها.. للأطفال العرب أو الأجانب المقيمين فى مصر

500 جنيه.. للأطفال العرب أو الأجانب

سر إنشاء متحف أطفال بالمتحف الكبير

وبحسب المهندسة إيمان أبو الحسن رئيس متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، فإن إنشاء متحف للطفل من أجل تعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعة من الألعاب والابتكارات الجديدة.

ماذا يضم المتحف؟

وأضافت رئيس متحف الأطفال، في فيديو نشره حساب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على فيسبوك،: "المتحف يضم مجموعة المقتنيات الأثرية بالإضافة إلى قاعة عرض تفاعلي ومكتبة ومسرح للطفل، كما يضم أيضا 6 فصول دراسية لعمل البرامج والأنشطة المناسبة للطفل وقاعة أخرى للحرف والصناعات".

وكشفت إيمان أبو الحسن: "في قاعة العرض الطفل سيقوم بعمل الألعاب بيديه حتى لا ينساها عقله، إضافة إلى مكتبة بها برديات بشكل ممتع للأطفال كتبها المصري القديم لمعرفة الحضارة المصرية القديمة مع وجود ألغاز في البردية لحلها".