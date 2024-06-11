لن تتوقع.. هذا ما يحدث للقلب والعقل والسكر عند تناول 3 تمرات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التمر غني بالمواد المغذية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو من الفاكهة المحملة بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

وقد تتفاجأ عندما تعلم أن تناول 3 تمرات يوميا له فوائد صحية عديدة، للقلب والعقل، بحسب timesofindia.

يعطي الدعم لصحة القلب

يعد الحفاظ على صحة قلبك أمرًا مهمًا، ويمكن أن يلعب التمر دورًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

أظهرت الدراسات أن التمر قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقا لبحث نشر في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في التمر قد تساعد في منع أكسدة الكولسترول LDL، والذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين.

مفيد للدماغ

يزدهر الدماغ بإمدادات صحية من العناصر الغذائية ، ويعتبر التمر وسيلة لذيذة لدعم الوظيفة الإدراكية، غني بالبوتاسيوم، وهو ضروري لوظيفة الأعصاب المناسبة، ويمكن أن يساعد التمر على تحسين صحة الدماغ والذاكرة.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

خلافاً للاعتقاد السائد، يمكن إدراج التمر ضمن النظام الغذائي المتوازن لمرضى السكري.

على الرغم من أنها حلوة بشكل طبيعي، إلا أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يعني أنها يتم هضمها وامتصاصها ببطء، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الغذاء الطبي أن إضافة التمر إلى خطة وجبات مرضى السكري أدى إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين مستويات الدهون.