بتحب البصل الأخضر؟.. هذا ما يحدث لـ عضلة قلبك عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البصل الأخضر من الخضروات الغنية بفوائد صحية جمة، من تعزيز المناعة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن.

ولكن، يمكن تناوله بانتظام يُحدث تأثيرا إيجابيا على صحة القلب أيضا، وفقا لموقعي "thehealth"، و"webmd".

تأثير تناول البصل على عضلة القلب

محتواه العالي من الألياف

تساعد الألياف على تحسين تدفق الدم إلى القلب، ما يعزز وظائفه بشكل ملحوظ.

غني بمضادات الأكسدة

البصل الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، ما يُسهم في منع تلف الحمض النووي والأنسجة الخلوية، وبالتالي تعزيز قدرة عضلة القلب على أداء وظائفها.

خفض مستويات الكوليسترول

يؤدي استهلاك البصل إلى تقوية عضلة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والضغط، وتحسين تدفق الدم.

مركبات الكبريت

وليس هذا فحسب، بل يساعد محتواه العالي على مركبات الكبريت على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ما يجعله خيارا غذائيا للحفاظ على صحة القلب.

فوائد أخرى للبصل الأخضر

تحسين كثافة العظام، ومنع الكسور.

علاج نزلات البرد ومشكلات التنفس.

دعم صحة الرؤية، ومحاربة الضمور البقعي.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

خفض مستويات السكر في الدم.

منع الإسهال.

حماية أنسجة الجسم من التلف والالتهابات.

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