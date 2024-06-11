رجل يصور ابنة زوجته بكاميرا خفية في غرفة نومها والمرحاض .. وهذا مصيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدم رجل أمريكي على تركيب كاميرات خفية داخل مرحاض وغرفة نوم ابنة زوجته السابقة.

وفقا لموقع "people"، ألقت الشرطة القبض على "جون جيه بتلر" من ولاية فلوريدا الأمريكية، ووجهت إليه تهمة إنتهاك الخصوصية بتركيب كاميرات فيديو خفية في منزل طليقته داخل حمام ابنتها وغرفة نومها.

عثرت حبيبته السابقة على كاميرا فيديو مثبتة في "فيشة" داخل مرحاض ابنتها، لتقدم بلاغ للشرطة فورا.

وعند وصول الضباط إلى منزل المرأة، أكدوا وجود الكاميرا، وهي عبارة عن جهاز صغير مزود بعدسة كانت موجهة نحو الحمام والمرحاض.

وفي حديثها للضباط، كشفت المرأة أن زوجها السابق، البالغ من العمر 58 عاما، كان عاش معهم لفترة من الوقت أثناء زواجهم، ما أثار الشكوك حول نواياه ودوافعه من وراء تركيب هذه الكاميرا.

وعاد الضباط إلى المنزل مرة أخرى، وعُثروا على كاميرا ثانية في غرفة نوم الابنة.

ونُقل "بتلر" إلى السجن، ويواجه تهمة تركيب كاميرات مراقبة خفية في "مناطق خاصة".

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