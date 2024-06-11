علامة قوية تكشف إصابتك بالسكري وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الشعور بالتعب الشديد والإرهاق المستمر من أهم العلامات التحذيرية المبكرة لمرض السكري، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يُعيق وصول الطاقة إلى الخلايا، مما يُسبب الشعور بالتعب.

وتشمل علامات التعب الشديد والإرهاق

سعيد شلبي استشاري الكبد بالمعهد البحوث يقول الشعور بالنعاس والتعب طوال اليوم، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

صعوبة التركيز والانتباه.

قلة الطاقة والدافع.

ضعف العضلات.

الشعور بألم في العضلات والمفاصل.

وأضاف لـ"الخليج 365"، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم مراجعة الطبيب لإجراء اختبارات السكري.

لا يُعدّ الشعور بالتعب الشديد والإرهاق علامةً محددةً لمرض السكري، فقد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى مثل نقص الحديد أو قلة النوم أو التوتر.

ولكن إذا كان الشعور بالتعب مصحوبًا بأعراض أخرى لمرض السكري، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور.

وأشار إلى أن هناك العديد من العلامات التحذيرية الأخرى لمرض السكري مثل.

زيادة العطش

يشعر مرضى السكري بالعطش الشديد بشكل متكرر، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يُسبب الجفاف.

زيادة التبول

يُسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم زيادة كمية السكر في البول، مما يُؤدي إلى زيادة التبول.

فقدان الوزن غير المبرر

يُمكن أن يؤدي مرض السكري إلى فقدان الوزن غير المبرر، وذلك لأن الجسم لا يستطيع استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة بشكل فعال.

جفاف الفم والجلد

يُؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى جفاف الفم والجلد.

عدم وضوح الرؤية

يُمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية في العينين، مما قد يُؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

بطء التئام الجروح

يُؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى ضعف تدفق الدم، مما قد يُؤدي إلى بطء التئام الجروح.