علامات رئيسية تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصدر طبيب بريطاني تحذيرا مع ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان القاتل بشكل ملحوظ بين الشباب، إذ أظهرت الدراسات أن معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء ارتفعت بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا، وكان الأشخاص في العشرينات من العمر هم الأكثر تضررا .

لكن الخبراء الآن يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن كيفية تأثيره على الفئات العمرية الأصغر سنا، ويشعرون بالقلق من أن الأمر قد يستمر في التفاقم.

ويعتقد أحد العلماء أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة هي: التغيرات الغذائية والأطعمة المصنعة، وأنماط الحياة المستقرة، والسمنة ، والعوامل الوراثية، وتأخر التشخيص أو التشخيص الخاطئ.

وفي حديثه لـ MailOnline ، أوضح الدكتور هاني يوسف – خبير سرطان الأمعاء وجراح القولون والمستقيم بمستشفى هاربرن في برمنجهام: “ شهد النظام الغذائي الحديث، خاصة في الدول الغربية، زيادة كبيرة في استهلاك الأطعمة المصنعة والسريعة .

"هذه الأطعمة غالبا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية والسكريات والمواد المضافة، في حين أنها منخفضة في الألياف، إن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وغني بالأطعمة المصنعة يمكن أن يساهم في تطور سرطان الأمعاء".

ومضى يقول إن الأجيال الشابة قد تكون أكثر عرضة لشراء هذا النوع من الطعام، الذي يفتقر أيضًا إلى الألياف، وهي جزء مهم من النظام الغذائي الصحي.

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK)، تساعد الألياف على الحفاظ على صحتنا، ما يعني أن المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تمر عبر الأمعاء.

ومن المعروف أن اللحوم التي تتم معالجتها من خلال المعالجة أو التدخين أو التمليح، مثل النقانق، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كما حذر الدكتور يوسف من زيادة أنماط الحياة المستقرة، كلما كنت أكثر نشاطًا، انخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقًا لـ لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وقال: “مع ظهور التكنولوجيا الرقمية والتغيرات في أنشطة العمل والترفيه، أصبحت أنماط الحياة المستقرة أكثر شيوعًا.

"يقضي العديد من الشباب ساعات طويلة جالسين، سواء على المكتب أو أمام الكمبيوتر أو باستخدام الأجهزة المحمولة، قلة النشاط البدني هي أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بسرطان الأمعاء، حيث تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والرفاهية العامة ".

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، وإلى جانب قلة النشاط البدني، تعتبر السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الأمعاء.

وتابع يوسف: “إن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع على مستوى العالم، والفئات العمرية الأصغر سنا ليست محصنة ضد هذا الاتجاه.

"يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى التهابات وتغيرات في مستويات الهرمونات، ما قد يعزز تطور السرطان، إن ارتفاع معدل انتشار السمنة لدى الأفراد الأصغر سنا هو عامل مساهم في زيادة الإصابة بسرطان الأمعاء في هذه الفئة الديموغرافية.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على النظام الغذائي وممارسة الرياضة فحسب، بل قد يعرضك علم الوراثة أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالمرض.

وقال الدكتور يوسف: "لم تكشف الأبحاث عن وجود صلة قاطعة بين علم الوراثة وزيادة التشخيص، ومع ذلك، فإن وجود قريب من الدرجة الأولى يقل عمره عن 50 عامًا مصاب بسرطان الأمعاء يمكن أن يشير إلى خطر أكبر لدى الشباب".

"على الرغم من أن معظم حالات سرطان الأمعاء تكون متفرقة، إلا أن جزءًا من المرضى الأصغر سنًا قد يكون لديهم استعداد وراثي للإصابة بالمرض، تزيد حالات مثل متلازمة لينش وداء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP) بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في سن مبكرة - ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى خمسة بالمائة من جميع حالات سرطان الأمعاء.

الأعراض

كما شارك بعض الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء التي يجب اكتشافها.

وقال: "يمكن أن تعزى الأعراض مثل آلام البطن والتغيرات في عادات الأمعاء ونزيف المستقيم إلى حالات أقل خطورة مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو البواسير".

"بالنسبة لأقلية صغيرة، فإن هذا التأخير في التشخيص الدقيق يسمح للسرطان بالتقدم إلى مراحل أكثر تقدما قبل اكتشافه، ومن خلال معالجة العوامل التي يمكن السيطرة عليها، مثل العادات الغذائية، وتعزيز النشاط البدني، وإدارة السمنة، يمكن للأفراد المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء على النحو التالي:

تغيرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهال أو إمساك غير معتاد بالنسبة لك

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك

وجود دم في برازك، والذي قد يبدو باللون الأحمر أو الأسود

نزيف من مؤخرتك

غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت للتو إلى المرحاض

ألم في البطن

كتلة في بطنك

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

وأضاف: "أصبح الشباب أكثر وعياً بأهمية الحصول على المشورة الطبية بشأن الأعراض مثل التغيرات المستمرة في عادة الأمعاء ونزيف المستقيم، ونتيجة لذلك، قد يكون لهذا تأثير غير مباشر على عدد الشباب الذين يتم تشخيصهم".

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