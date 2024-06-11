أصيبت بصدمة.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في حديقة منزلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أصيبت سيدة بالذهول والصدمة بعد أن اكتشفت وجود زوجين شابين يتنزهان في حديقة منزلها.

وبحسب صحيفة express، انتقلت السيدة إلى جروب منتدى الأبوة والأمومة الشهير ببريطانيا Mumsnet، حيث عبرت عن حيرتها وانزعاجها من الزوجين الجريئين اللذين قررا "تناول العشاء" في حديقة منزلها.

وجاء في منشور السيدة: "هناك شخصان غريبان يجلسان في حديقتي يتناولان العشاء، لقد أخبرتهما أنها ملكية خاصة وليست جزءًا من الطريق العام."

وأوضحت السيدة أيضًا: "لم يعودا يأكلان بعد الآن، وهم الآن يجلسان لقراءة على ما أعتقد"، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد .

"لدينا ممر للمشاة بجوار المنزل مباشرةً، وأعتقد أن الناس يفترضون أن حديقتنا هي نوع من الحدائق العامة بسبب ممر المشاة، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك (أنا أمزح بانتظام حول وضع بعض مقاعد النزهة وشحنها) ولكنها المرة الأولى التي لا يتحركون فيها عندما يُطلب منهم ذلك."

وسرعان ما انتشرت القصة، التي نشرتها صحيفة Liverpool Echo، وجمعت أكثر من 300 تعليق مع المستخدمين الذين حثوها على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أحدهم: "ماذا؟! قل لهم أن ينقلوه الآن!"، بينما قال آخر: "لا بد أنك تمزح".

واقترح معلق ثالث: "أخرج خرطوم المياه وابدأ في رش المياه".

وقال آخر: "يا إلهي إنني أكره هذا. اصنع مشروبًا واذهب واجلس معهم وانضم إلى قافلتهم".

أخيرًا، قال مستخدم آخر ساخرًا: "نحن نعيش في حديقة وطنية، وأتعاطف معك يا صاحب السمو. هل ترغب بسرعة في استعارة ثور أو مجموعة من الكلاب الكبيرة جدًا التي تسرق الغداء؟"

كما نقلت أن الزوجين غادرا: "لقد ذهبا الآن. نهضا للتو وواصلا المشي، لا أعرف، أعتقد أنه من الواضح أنها ملكية خاصة إلا إذا كنت تعتقد أن كل العشب المجاور لممر المشاة لعبة؟".

واختتمت بالقول: "إنه أمر غريب، عندما يفعل الناس ذلك، فإنهم دائمًا ما يجلسون في نفس المكان تقريبًا، في خط رؤية مباشر لنافذة المطبخ".

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