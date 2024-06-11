تظهر في الليل .. علامات تكشف إصابتك بمشاكل خطيرة في الكبد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يعتبر مرض الكبد الدهني من المشكلات الصحية الخطيرة، من الممكن أن تظهر علامة على اليدين والقدمين عند حلول المساء تدل على الإصابة به، وفقًا لموقع "Times of india".

بحسب خبراء من Cleveland Clinic، الشعور بالحكة في راحة اليدين وباطن القدمين هو العرض الذي قد يشعر به الإنسان ليلًا، إذا كان مصابًا بمرض الكبد الدهني.

ولا يزال سبب حكة الأطراف الناتجة عن مرض الكبد الدهني غير واضحة للعلماء، ولكن هناك اعتقاد شائع فيما بينهم يشير إلى أنها تحدث نتيجة لعاملين، الأول تراكم مستويات عالية من الملح الصفراوي تحت الجلد، والآخر زيادة نسبة إنزيم مسئول عن تكسير البروتينات بالجسم يدعى "الفوسفاتيز القلوي".

والحكة التي تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني ليس بالضرورة أن تحدث في اليدين والقدمين فقط، بل من الممكن أيضًا الشعور بها أنحاء مختلفة بالجسم.

والجدير بالذكر أن الحكة قد تكون نادرة في مرض الكبد الدهني، لكنها أكثر شيوعًا في أمراض أخرى، مثل تليف الكبد الصفراوي (PBC) والتهاب الأقنية الصفراوية (PSC) والركود الصفراوي داخل الكبد أثناء الحمل، نقلًا عن شبكة باتون روج العامة التابعة لـ"Mayo Clinic".

ويمكن لمرضى الكبد التغلب على الشعور بالحكة ليلًا عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات، أبرزها:

- استعمال صابون خفيف خالٍ من العطور.

- الاستحمام بالماء الدافئ أو البارد بدلًا من المياه الساخنة.

- عمل كمادات باردة على أماكن الحكة بالجسم.

- عدم التعرض لأشعة الشمس أو التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة.

- ارتداء ملابس واسعة، للسماح للهواء بالمرور.

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