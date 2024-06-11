تظهر ليلا.. 5 علامات تكشف ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ومشكلات صحية خطيرة تهدد الحياة، لذا فإن التعرف على الأعراض أمر مهم للغاية.

وبحسب everydayhealth، فإن علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول قد تكون "صامتة" أي أنها قد لا تظهر في البداية، لكن هل تعرف الأعراض التي تكشف ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال؟.

ويمكن للمستويات المرتفعة من الكوليسترول، أن تهدد صحة الرجل مسببة تصلب الشرايين، ما قد يسبب أعراضا تظهر ليلا، وهي:

ضيق التنفس

ضيق التنفس أثناء النوم، يمكن أن يكون مؤشرا أيضا على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وقد يحدث بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين إلى القلب والأعضاء الأخرى بسبب ضيق الشرايين.

التعب

الشعور بالتعب المفرط وصعوبة النوم ليلا علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية بسبب ضيق الشرايين إلى عدم كفاية إمدادات الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، ما يؤدي إلى التعب واضطرابات النوم.

ألم الصدر

ألم الصدر قد يحدث في الليل بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب لضيق الشرايين، وهي حالة تعرف باسم مرض الشريان التاجي.

حلقات رمادية أو بيضاء حول القرنية

ظهور حلقات رمادية أو بيضاء حول القرنية، قد يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وتنجم هذه الحالة عن ترسبات الكوليسترول في قرنية العين ويمكن أن تترافق مع ارتفاع مستويات الدهون.

خلل الغدة الدرقية

ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يكون أحد أعراض قصور الغدة الدرقية.

اقرأ أيضا:

صور فستان أثار الجدل.. صنع من الخيش على طريقة مارلين مونرو (فيديو)

مصنوع من الذهب.. لن تتوقع سعر أغلى قميص في مصر (صور)

للمقبلين على الزواج.. أفضل أماكن لفساتين زفاف بسعر على قد الإيد (صور)

قبل العيد- 6 أبراج على موعد مع السعاده والفلوس

هذا ما يحدث لقلبك والكوليسترول عند تناول طبق من الفول بالطماطم