5 أكلات من البطيخ لو طلعت «قرعة».. «مش بس عصير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ السيدات إلى الاستفادة من البطيخ سيء المذاق بتحويله إلى عصير، لكن يمكن الاعتماد على وصفات للاستفادة من البطيخ بدلا من تحويله إلى عصائر فقط.

أكلات يمكن إعدادها من البطيخ

البطيخ فاكهة الصيف المميزة تساعدنا التغلب على درجات الحرارة المرتفعة، لكن في بعض الأحيان يصادفنا مذاق غير محبب ولون شاحب للبطيخة يجعلنا غير قادرين على تناولها، وبحسب موقع «eating well» يمكن تحويل هذه الحالة إلى أكلات شهية نلخصها في النقاط التالية:

1. مربى البطيخ

يمكن صنع مربى من البطيخ بتوفير هذه المكونات:

- بطيخة مقشرة.

- 2 ملعقة كبيرة من العسل.

-2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

- ليمونة كبيرة.

- رشة ملح.

- القليل من الفانيليا.

طريقة العمل:

- وضع قطع البطيخ في الخلاط.

- تصفية العصير من البذور.

- وضعه على النار حتى يغلي.

- إضافة بقية المكونات مع التقليب المستمر.

2. آيس كريم البطيخ

في درجات الحرارة المرتفعة نحتاج إلى تناول المثلجات لمنح أجسامنا الانتعاش اللازم، لتحسين المزاج والتمكن من أداء مختلف المهام، ويمكن صنع الآيس كريم من البطيخ بتوفير المكونات التالية:

- نصف بطيخة.

- كوب سكر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كوب لبن بودرة.

- كوب كريمة بودرة.

طريقة العمل:

إضافة جميع المكونات في الخلاط ومن ثم صبها في بولات صغيرة، ووضعها في الفريزر، لمدة 8 ساعات حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتناول.

3. جيلي البطيخ

يمكن صنع تلك الحلوى اللذيذة التي يفضلها الصغار من البطيخ حتى وإن لم يكن مذاقه جيدا، وكل ما تحتاج إليه هو توفير المكونات التالية:

- كوب من دقيق الذرة.

- كوب سكر.

- كمية مناسبة من عصير البطيخ.

طريقة العمل:

- مزج المكونات في وعاء ووضعه على النار حتى الغليان.

- سكب المزيج في أطباق التقديم ووضعها في الثلاجة حتى تبرد ومن ثم تتماسك.

4. سلطة البطيخ بالخيار والجبن

يعد هذا الطبق وصفة مثالية للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، فبجانب مذاقها اللذيذ، تحتوي على نسبة عالية من الألياف النباتية والسوائل التي تزيد الإحساس بالشبع، ويمكن تحضير سلطة البطيخ بالمكونات التالية:

- قطع البطيخ على شكل مكعبات.

- خيارة مفرومة.

- قطع جبن على شكل مكعبات.

- نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

- عصر الليمونة فوق قطع البطيخ.

- توزيع قطع الجبن فوق الطبق.

5. سموذي بطيخ بالنعناع

يحتوي البطيخ على «الليكوبين» وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الوقاية من السرطان ومكافحته وخاصة سرطان الثدي، وعند إضافة النعناع إليه يكتسب مزيدا من الفوائد إلى جانب المذاق الجيد، ويمكن تحضير وصفة تجمع بين المكونين بالطريقة التالية:

- وضع السكر وقطع البطيخ وورق النعناع في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس مع بعضها.

- سكب المزيج في أكواب التقديم وتركه حتى يبرد.