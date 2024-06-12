توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: تتقدم بخطى ثابتة نحو الامام وتطلق عنانك وتمضس قدما ولا تخاف من شيء انت قائد الابراج اسبوع مهم تستعد فيه للجديد تستعد لامر مهم جدا حصاده قريب الكواكب في الجوزاء اجمل موقع في الفلك بالنسبة لك تحمل اليك نوعية فلكية مميزة على كافة الاصعدة نشاط حيوية وحظاً كبيرا اسبوع يوسع نشاطاتك يوسع دائرة السفر والتنقلات يوسع دائرة علاقاتك لا تهدأ حركة متواصلة تكون الاكثر اقناعا بين الابراج تملك منصة مهمة وتحصل على الدعم الملفت

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في آخر درجات برج الجوزاء ما يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها ويسعى الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جانب، وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، إذا كنت عازبا سوف تبحث عن شريك العمر وقد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك