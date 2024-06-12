توقعات مولود برج "الثور" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: صديقي برج الثور انت الافضل بين الابراج ما بعد تاريخ 9 حزيران ليس كما قبله بعد كل المعاناة الصحية والعاطفية والمهنية والتازم النفسي والتازم الصحي والتازم المالي على حد السواء اعتبارا من تاريخ 9 حزيران ستتحول الظروف لصالحك حتى نهاية شهر تموز يوليو ما حدا محظوظ قدك الكواكب مجتمعة في الجوزاء في بيت المال سيكون بانتظارك حصاد هدايا مال مناسبات حلوة وسترزق بشيء مهم هو الصحة التي هي اغنى من كنوز الدنيا

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرعاك من البيت الثاني الجوزاء ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب,تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية او ثقافيّة وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك وتختار الارتباط