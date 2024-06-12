توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: كل عام وانت الملك حظوظ بتاخذ العقل تقش الاخضر واليابس مواليد برج الجوزاء اشخاص مميزين نساء ورجالا بالاضافة الى وجود كل الكواكب في بيتك اخبارك طيبة تحسن مهني عاطفي مالي تحقق اهدافك حدث ولا حرج انت جامع المجد من اطرافه الدنيا كلها عم تضحك لك وتؤمن لك أفضل الفرص والضؤ الاخضر والنشاط والحماسة حرفيا كل الدعم والحظوظ عندك في كل ما تشتهيه بالشراكات بالعمل كل الامور لصالحك

عاطفياً: يشير موقع كوكب الزهرة في برجك الى مفاجأت حلوة أو غرام فجائي للبعض أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي يأخذك الى عالم آخر تسير الشؤون العاطفية والعائلية على أكمل وجه وتتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك بمناسبات إستثنائية فتطرب لها وتهلّل