توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: واخيرا الاخبار الطيبة انتهت المآسي والكوارث في العمل في الصحة في البيت مع انتقال المريخ من مواجهة ومربع مع برجك من الحمل يوم 9 تاثيراته خانقة سببت صعوبات وتقلبات وتاخير ومشاكل اعتبارا من هذا الاسبوع سوف تنقلب الاوضاع 180 درجة مع وصول المريخ الى الثور الفضل بالف مرة من المريخ بالحمل الى منطقة الامان فتحاول ان تنسى من سبب لك الاذى وتكتشف اعداء خلف الكواليس فتحقق رغبة دفينة في هذا الاسبوع الذي يحمل معه فرصا ذهبية

عاطفياً: لا تزال تاثيرات كوكب الحب من برج الجوزاء ضاغطة ما يجعلك تنكمش على نفسك وتنعزل وتخفي مشاعرك الامر الذي قد يحير الحبيب قد تشكو من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا للعازب, قد يطرأ ما يثير غضبك لذلك حاول ان تتفهم الاوضاع وان ترطب الاجواء