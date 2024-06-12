توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنيا: انت من يذهب الى السلطة بحيث تتسلط عليك الاضواء ويكون بانتظارك شيء مهم ومصيري يتعلق بالعائلة في بيتك عقر دارك الكواكب في الجوزاء تضعك تحت المجهر بقوة طيلة سنة كاملة وتذكرني انك امام المناصب العالية صديقي العذراء امام ترقية امام بدايات حلوة شهرة لقاء بمسؤول شخص نافذ انت من يذهب الى السلطة على مدار سنة كاملة العيون عليك اختبار معين ما يجعلك قادرا للوصول الى مكان عالي مبروك عليك لكن فقط انتبه لا تخالف القوانين

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يعاكسك من برج الجوزاء لذلك لا تكن متسلطاً في آرائك واجعل الشريك يشاركك الرأي في معظم الامور لانه ليس بالأسبوع السهل فالظروف متناقضة وضاغطة ويترتّب عليك معرفة التنسيق جيّدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات.للعازب لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه بعواطفك مشدّدًا على حسن نواياك، حاول ان تحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات