القاهرة- الخليج 365
مهنياً: انت امام تخطي العقبات انت امام موقع جديد انت امام المال والحلول انت امام المصالحات والبدايات والعلاقات الجديدة ستسعد بقادم الايام مع انتقال كوكب المريخ المدمر والكارثي من معاكسة مع برجك من الحمل رح تسمع كلمة مبروك تجعلك تطير من الفرح الف باب سيفتح امامك من وراء باب واحد تعبت كثيرا من بداية السنة الفترة القادمة افضل ان كان بالمال بالنجاح بالعمل رح يتسوق اسمك بشكل صحيح انت امام التالق وامام الارتباط السفر والانتقال
عاطفياً: اسبوع مناسب للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك كما تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجوزاء اوقاتا سعيدة ومشوقة للعازب, تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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