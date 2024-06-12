راقب صدرك.. احذر علامتين تكشفان "حالة القاتل الصامت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون عامل الحياة الخطير الذي قد لا يتم اكتشافه لعدة أشهر أو حتى سنوات علامة على أن جسمك معرض لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مميتة.



ويتأثر كثيرون بحالة خطيرة محتملة - ارتفاع ضغط الدم، وهو يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على القلب وكذلك الأعضاء الأخرى والأوعية الدموية ويمكن أن يسبب الضرر بمرور الوقت.



كما أنه عامل في العديد من الحالات الصحية والأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والسكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



ومع ذلك، فإنه يمكن أن يظهر في كثير من الأحيان دون أن يلاحظه أحد أو يتم تشخيصه حتى يسبب حالة طبية طارئة خطيرة.

ويُعتقد أن واحدًا من كل شخصين مصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدرك أنه مصاب به أو لا يتلقى العلاج.



ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه نادرًا ما تظهر عليه الأعراض، ما أكسبه لقب "القاتل الصامت"، ومع ذلك، هناك بعض العلامات المنذرة التي تستحق البحث عنها.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن أن تظهر الأعراض إذا كان ضغط دمك "مرتفعًا جدًا".



وتقول: "معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يشعرون بأي أعراض، إن فحص ضغط الدم هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.



"إذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يمكن أن يسبب حالات صحية أخرى مثل أمراض الكلى وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إذا كان ضغط دمك 180/120 أو أعلى، فقد تبدأ في ملاحظة الأعراض، يمكن أن يظهر اثنان من هذه الأعراض في الصدر: ألم في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب.



ومع ذلك، تدرج منظمة الصحة العالمية علامات محتملة أخرى على النحو التالي:



صداع شديد

دوخة

صعوبة في التنفس

غثيان

القيء

عدم وضوح الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية

قلق

ارتباك

طنين في الأذنين

نزيف في الأنف.



وتضيف هيئة الصحة: “إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض وارتفاع ضغط الدم، فاطلب الرعاية على الفور.



"إن الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي أن يقوم أخصائي بقياس ضغط الدم".

"على الرغم من أن الأفراد يمكنهم قياس ضغط الدم لديهم باستخدام أجهزة آلية، إلا أن التقييم الذي يجريه أخصائي مهم لتقييم المخاطر والظروف المرتبطة بها."



ليس من المعروف دائمًا ما الذي يسبب إصابة شخص ما بارتفاع ضغط الدم، لكن خطر إصابتك سيزداد إذا:



يعانون من زيادة الوزن

تناول الكثير من الملح وعدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات

لا تمارس ما يكفي من التمارين الرياضية

شرب الكثير من القهوة (أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين)

التدخين

لديك الكثير من التوتر

يزيد عمرك عن 65 عامًا

لديك قريب يعاني من ارتفاع ضغط الدم

ويمكن أيضًا أن يكون سببه حالة أو مرض مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

ومن المعروف أيضًا أن بعض الأدوية مثل الستيرويدات ترفع ضغط الدم.

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