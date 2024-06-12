ما الشامبو المناسب للشعر المجعد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يحتاج الشعر المجعد إلى عناية خاصة، نظراً لأنه يميل بطبيعته إلى الجفاف والتشابك والتقصف والتلف.

وأوردت مجلة "STYLE BOOK" أنه يتوفر في الأسواق شامبو مخصص للشعر المجعد، والذي يراعي طبيعته الخاصة، حيث يعمل على ترطيبه وفك تشابكه بلطف، فضلاً عن تحديد الشكل المجعد لخصلات الشعر وإبرازه.

إصلاح وترطيب

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن شامبو الشعر المجعد يحتوي على مواد فعالة مثل الكيراتين، الذي يُعيد بناء الشعر الجاف والتالف والضعيف، وزيت جوز الهند، الذي يرطب الشعر ويقويه، وزيت الأرجان، الذي يحسن الليونة واللمعان.

وتشمل المواد الفعالة أيضاً زبدة الشيا، التي تغذي الشعر وتحميه، والألوفيرا، التي تُهدئ فروة الرأس وترطبها، والسيراميد، الذي يقوي طبقة قشرة الشعر ويصلح تقصف الشعر.

ومن المهم أيضاً أن يخلو الشامبو المخصص للشعر المجعد من الكبريتات والبارابين والسيليكون، نظراً لأن هذه المواد تتسبب في جفاف الشعر المجعد بشكل إضافي.

وينبغي أيضاً عدم غسل الشعر المجعد بشكل متكرر، كي لا يتعرض للجفاف، حيث يكفي غسله بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

ويُراعى أيضاً شطف الشامبو جيداً لعدم ترك أية بقايا تُثقل الشعر، مع تطبيق بلسم لمزيد من الترطيب.