توقعات مولود برج "القوس" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: ابراج النار والهواء مولعينا استبشر بقادم الايام خيرات كثيرة بانتظارك مليار بالمئة كوكب المشتري يعطي القوس السعادة والنعم فتردد دائما الحمدلله انا دائما سعيد انا دائما ممنون المشتري بيتك الاساسي المشتري في الجوزاء بيت عدوك يقلب عدوك لصاحبك يعني عدوك يطلب رضاك باختصار انت من الابراج المحظوظة مثل ما قلت لك شهر ستة هذه السنة غير شهر ستة السنة الماضية اسبوع للحب للاخبار الحلوة للنجاح للتقدم اخبار ولا اجمل

عاطفياً: العنوان البارز ابتعد عن الخلافات ولا توسع دائرة المشاكل بسبب وجود كوكب الزهرة في معاكسة مع برجك من الجوزاء الذي يحمل لك خضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء وان الصراحة مع الشريك تجعل العلاقة اكثر هدوئاً وتماسكاً للعازب, حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً