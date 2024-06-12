توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: تعتلي عرش النجاح في اية مهمة توكل اليك ستكون اهلا للمسؤولية الكواكب في الجوزاء تعني اشغال كثيرة وركض في كل الاتجاهات اشغال ايضافية عجقة شغل شغل انت فرحان لانك انت تحب العمل وستنجح بإيصال نفسك بالطريقة الصح انت امام فرص جديدة وايضا تتحسن اوضاعك الصحية كل شيء سيتحسن نظامك الغذائي ممارسة الرياضة كل شيء يتجه نحو الافضل انت امام الجديد والجميل والناجح انشالله كل امنياتك تتحقق

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