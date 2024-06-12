توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنيا: امامك فرص ذهبية الكواكب في الجوزاء في مواقع السعد وتصليح العلاقات تحمل اليك حب سعادة حلولا لاوضاع بيتية وعقارية ومالية وتجعل كل اهدافك تتحقق فتتحرر من القيود وتوظف طاقتك في مجالات ايجابية استعد للجديد لامر مهم حصاده قريب الكواكب مجتمعة في الجوازء الصديق تشكل مثلثات مع بلوتون في برجك ما يجعلك الرقم الاصعب في هذه المعادلة الفلكية الف مبروك حاول ان تستفيد من طاقات الكواكب لتوسع نشاطاتك الف مبروك

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة المتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد تفرح لنتائج الامتحانات لاحد الاولاد او ترزق طفلا جديدا للعازب قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات