توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 08 حزيران إلى الجمعة 14 حزيران 2024

مهنياً: الخبر الاهم والابرز انتقال كوكب المريخ من معاكستك من الحمل تخف التحديات والمشاكل والمواجهات يغادر المريخ الحمل الموقع الاصعب عليك ويبدأ الحظ يرافقك مريخ الثور هو دواء حقيقي لك فانت على بر الامان فتلحظ الفرق كل الفرق لصالحك وضعك افضل انت من نجوم الابراج اوضاعك القادمة تحمل اهتمامات عقارية اسرية تغيير بالمكان سريات باختصار ما حدا قدك انت القمر والشمس والكواكب اوضاعك جيدة جدا

عاطفياً: يشير هذا الاسبوع الى انقباض عاطفي او تراجع في الفرص العاطفية تحت تاثير كوكب الزهرة من الجوزاء المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى دون ان تحدد الاسباب وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات الطارئة للعازب, من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او التطرق الى مواضيع شخصية قد تسبب بعض الخلافات