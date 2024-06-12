هل يزيد السكري خطر الإصابة بهشاشة العظام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي بألمانيا، إن داء السكري يرفع خطر الإصابة بكسور عظمية بفعل التعرض للسقوط.

هشاشة العظام

وأوضح المعهد أن داء السكري يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث إنه يتسبب في تراجع كثافة العظام، كما أنه يؤثر بالسلب على أنسجة العظام وعلى قدرتها على التجدد والإصلاح الذاتي.

كما أن تقلبات مستويات السكر في الدم المميزة لداء السكري والأمراض المترتبة عليه، والتي تؤثر بالسلب على التوازن واستقرار المشية مثل تلف الأعصاب وتدهور الرؤية، ترفع خطر التعرض للسقوط، ومن ثم الإصابة بكسور عظمية.

تدابير للحد من الخطر

وللحد من خطر الإصابة بكسور عظمية، ينبغي لمرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي غني بالأغذية المهمة لصحة العظام مثل الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل، منتجات الألبان والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ، وأيضاً وفيتامين "د" زيت السمك وصفار البيض والأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل، وكذلك التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف لشحن مخزون الجسم من فيتامين "د".

ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة، ومن الأفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

ويُراعى أيضاً الإقلاع عن التدخين والخمر، مع العمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من السِمنة وبطبيعة الحال، ينبغي ضبط مستويات السكر بالدم.