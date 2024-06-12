الوقاية سر النجاة.. ما هو الورم الأرومي الدبقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية لعلاج أورام الدماغ من خطورة الورم الأرومي الدبقي، وهو ورم خبيث يصيب خلايا الدماغ، تحديدًا الخلايا الدبقية المسؤولة عن دعم وتغذية وإصلاح خلايا الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

وأوضحت الجمعية أن هذه الأورام تنشأ في أغلب الأحيان من الخلايا النجمية، وهي نوع من الخلايا الدبقية التي تشبه النجوم في شكلها. ويرجح الأطباء أن أسباب الإصابة بهذا النوع من السرطان تعود إلى عوامل وراثية أو تعرض الرأس للعلاج الإشعاعي، بينما لا تزال الأسباب الدقيقة غير معروفة بشكل قاطع.

أعراض مقلقة تتطلب استشارة طبية فورية

يُظهر الورم الأرومي الدبقي أعراضًا خطيرة تستدعي استشارة الطبيب فورًا للبدء بالعلاج في أسرع وقت ممكن، وذلك لسرعة نمو الخلايا السرطانية وانتشارها في أنسجة الدماغ السليمة. وتشمل هذه الأعراض:

الصداع الشديد

الدوار والقيء

اضطرابات الرؤية

صعوبات في النطق

نوبات صرع لأول مرة

تغيرات نفسية مثل التهيج وضعف التركيز وفقدان القدرة على التوجيه

علاجات متعددة لمكافحة الورم

يعتمد علاج الورم الأرومي الدبقي على مرحلة الورم وحجمه وموقعه، ويختلف من مريض لآخر. وتشمل العلاجات المتاحة:

العلاج الكيميائي: استخدام أدوية قاتلة للخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: تعريض الورم للإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية.

الجراحة: استئصال الورم كليًا أو جزئيًا، وذلك في حال إمكانية الوصول إليه بأمان.

الوقاية: مفتاح النجاة

على الرغم من صعوبة تحديد أسباب الورم الأرومي الدبقي بشكل مؤكد، إلا أن اتباع نمط حياة صحي قد يُقلل من خطر الإصابة به، وذلك من خلال:

الإقلاع عن التدخين

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

تقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة