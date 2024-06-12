لن تتخيل.. أمراض خطيرة وقاتلة تسببها الدهون المتحولة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان من مخاطر الدهون المتحولة على صحة الإنسان، مؤكدة على أنها تُعدّ من أخطر أنواع الدهون على الإطلاق، حيث تُسبب ارتفاعًا ملحوظًا في خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ما هي الدهون المتحولة؟

تُعرّف الدهون المتحولة بأنها نوع من الدهون غير الطبيعية التي يتم تصنيعها صناعيًا من خلال عملية تسمى الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية. تُستخدم هذه العملية لإنتاج السمن النباتي والدهون القابلة للدهن، بالإضافة إلى إطالة عمر الزيوت المستخدمة في الخبز والحلويات والوجبات السريعة.

لماذا تعتبر الدهون المتحولة خطيرة؟

تختلف الدهون المتحولة عن الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة في تركيبتها الجزيئية، مما يجعلها أكثر ضررًا على صحة القلب. حيث تُسبب هذه الدهون ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، بينما تُخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

يؤدي تراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين إلى انسدادها، مما يُعيق تدفق الدم إلى القلب والدماغ، ممّا يزيد من خطر الإصابة بـ:

تصلب الشرايين

الأزمات القلبية

السكتات الدماغية

أين نجد الدهون المتحولة؟

تُستخدم الدهون المتحولة على نطاق واسع في مختلف الصناعات الغذائية، مما يجعلها موجودة في العديد من الأطعمة الشائعة، مثل:

السلع المخبوزة: المعجنات، الفطائر، الكرواسون، البسكويت، الكيك

المنتجات المقلية: البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، البف باستري

الوجبات السريعة: البرغر، البيتزا، الساندويشات

المواد الدهنية القابلة للدهن: السمن النباتي، المارجرين، الزبدة النباتية

الوجبات الجاهزة: الحساء الجاف، المعكرونة الجاهزة، الأرز الجاهز

نصائح لتقليل استهلاك الدهون المتحولة:

اقرأ ملصقات العناصر الغذائية بعناية: ابحث عن محتوى الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية قبل شرائها.

قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة: ركز على تناول الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

اختر الزيوت الصحية: استخدم الزيوت النباتية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا للطهي.

اطبخ في المنزل: تحكم في مكونات طعامك عند الطهي في المنزل لتجنب استخدام الدهون المتحولة.