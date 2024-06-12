محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعد الشمس مصدرًا أساسيًا للحياة، لكن التعرض المفرط لأشعتها فوق البنفسجية قد يُلحق الضرر بالبشرة. لحسن الحظ، تُقدم لنا مستحضرات العناية بعد التعرض للشمس حلولًا فعّالة لترطيب البشرة وتجديدها وحمايتها من آثار أشعة الشمس الضارة.

فوائد استخدام مستحضرات العناية بعد التعرض للشمس، وفق مجلة Stylebook.

ترطيب البشرة: تُعاني البشرة بعد التعرض للشمس من الجفاف، لذا تُساعد مستحضرات العناية بعد التعرض للشمس على إعادة ترطيبها باستخدام مكونات مثل الجليسرين وحمض الهيالورونيك.

تهدئة البشرة: تحتوي هذه المستحضرات على مكونات مثل الألوفيرا والصبار، والتي تُعرف بخصائصها المُهدئة والمُضادة للالتهابات. تُساعد هذه المكونات على تقليل الاحمرار والحكة وتلطيف البشرة المُتهيجة.

تجديد خلايا البشرة: تُساعد بعض المكونات مثل مضادات الأكسدة على تحفيز تجديد خلايا البشرة وإصلاح التلف المُسبّب عن أشعة الشمس.

الحماية من الشيخوخة المبكرة: تُساعد مستحضرات العناية بعد التعرض للشمس على تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

تعزيز المناعة: تحتوي بعض مستحضرات العناية بعد التعرض للشمس على مكونات تُساعد على تعزيز مناعة البشرة ضدّ العدوى.