دراسة تكشف: ممارسة التمارين ليلا تحمي من مرض مزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة غرناطة أن ممارسة التمارين في الليل قد تكون أفضل للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري، أو يعانون من زيادة الوزن.

كما أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى القوية في الليل تسهم في تحسين قدرة الجسم على تنظيم الجلوكوز، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وينطبق التأثير الإيجابي لتمارين المساء على الجنسين، ويعد أفضل وقت لممارسة الرياضة بين الساعه 6 مساء ومنتصف الليل.

وشارك في الدراسة 186 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم ضعف أيضي واحد على الأقل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

ولمدة 14 يوم ارتدى المشاركون جهاز تبع النشاط البدني وجهاز مراقبة الغلوكوز المستمر، طوال اليوم.

وتم تقسيم وقت النشاط البدني إلى فترة صباحية تنتهي الساعة 12 ظهراً، وفترة الظهيرة بين 12 و6 مساءً، وفترة مسائية تمتد من 6 مساءً إلى منتصف الليل.

وبمقارنة مستويات الجلوكوز عبر هذه الأنواع المختلفة من الأيام رسم الباحثون صورة مفصلة لكيفية تأثير توقيت التمرين على التحكم في نسبة السكر في الدم من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يوم.

وكشفت البيانات عن فائز واضح عندما يتعلق الأمر بتحسين مستويات الجلوكوز: التمرين المسائي.

وفي الأيام التي سجل فيها المشاركون غالبية دقائق النشاط بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل، كان متوسط الجلوكوز لديهم على مدار فترة 24 ساعة كاملة أقل بنحو 1.26 ملغم/ديسيلتر مقارنة بأيامهم غير النشطة.