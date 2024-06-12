تحذير خطير لمرضى السكر: عظامك أكثر عرضة للكسر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ



أكد معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي بألمانيا أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام، وذلك لعدة أسباب رئيسية.



1. هشاشة العظام:



يُسبب مرض السكري ضعفًا في كثافة العظام، مما يجعلها أكثر هشاشة وعرضة للكسر.



2. تلف الأعصاب:



يُؤثر مرض السكري على الأعصاب، ممّا قد يُؤدّي إلى اختلال التوازن وصعوبة المشي، ممّا يزيد من خطر السقوط والتعرض للكسور.



3. ضعف الرؤية:



قد يُسبب مرض السكري تلفًا في الرؤية، ممّا يُؤثّر على القدرة على الرؤية بوضوح، ممّا قد يُؤدّي إلى السقوط والتعرض للكسور.



4. تقلبات مستويات السكر في الدم:



تُؤثّر تقلبات مستويات السكر في الدم سلبًا على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران هامان لصحة العظام.



نصائح للوقاية من كسور العظام لدى مرضى السكري



اتباع نظام غذائي صحي: غني بالكالسيوم وفيتامين د، مع التركيز على منتجات الألبان، والخضروات الورقية الخضراء، وزيت السمك، وصفار البيض، والأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة والماكريل.

التعرض لأشعة الشمس: بكميات كافية لامتصاص فيتامين د.



ممارسة الرياضة بانتظام: مع التركيز على تمارين تقوية العضلات وتمارين تحمل الوزن، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات.



الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

الحفاظ على وزن صحي.



ضبط مستويات السكر في الدم بشكلٍ فعّال.

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