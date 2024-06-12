لن تتوقع ما يفعله البيض الأحمر بالكلى والبنكرياس- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض من الأطعمة التي لا غنى عنها في أي بيت، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن البيض الأحمر يؤثر بشكل إيجابي على الكلى والبنكرياس، بحسب ما ذكر موقعي "webmd" و"eatingwell".

ما تأثير البيض الأحمر على الكلى؟

يحتوي البيض الأحمر على نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من الفوسفور، ما يسهم في صحة الكلى.

ما تأثير البيض الأحمر على البنكرياس؟

تضمين البيض في نظام غذائي متوازن قد لا يكون ضارا للمرضى المصابين بالتهاب البنكرياس، نظرا لأنه يحتوي على بروتينات عالية الجودة والفيتامينات (مثل B12 وD) والمعادن (مثل السيلينيوم) والدهون الصحية.

فوائد البيض للصحة العامة:

-خفض الكوليسترول الضار.

-خفض الدهون الثلاثية.

-تقليل الإصابة بالنوبة القلبية.

-صحة القلب.

-صحة العينين.

-نمو الدماغ.

-تقوية العظام.

-صحة ونضارة البشرة.

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