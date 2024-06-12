أطعمة تدمر الكبد وتصيبه بالتليف والفشل.. هل تتناولها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو بمثابة مصنع متكامل يعمل على مدار الساعة لتنقية الدم وإزالة السموم، وتخزين العناصر الغذائية، وإنتاج البروتينات، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وغيرها من الوظائف الحيوية التي تضمن سير عمل الجسم بشكل سليم، وفقا لما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي.

هل يعمل الكبد على تصفية السموم من الجسم؟

يعمل الكبد على تصفية السموم من الجسم وهضم الطعام، وتخزين الطاقة، وإنتاج البروتينات.

يمكن أن تتأثر صحة الكبد سلبًا بتناول بعض الأطعمة

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، إذ تُسبب هذه الدهون تراكم الدهون في الكبد، ما قد يُؤدي إلى مرض الكبد الدهني، وتليف الكبد، وفشل الكبد.

وتشمل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة

اللحوم الحمراء.

اللحوم المصنعة.

منتجات الألبان كاملة الدسم.

الأطعمة المقلية.

المعجنات.

الوجبات السريعة.

الأطعمة الغنية بالسكر المضاف: يُؤدي السكر المضاف إلى زيادة مستويات الدهون في الكبد، مما قد يُؤدي إلى مرض الكبد الدهني.

المعجنات.

الأطعمة المصنعة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالسكر المضاف:

المشروبات الغازية.

العصائر المُحلاة.

الحلويات.

نصائح طبية لحماية الكبد

تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

قليل الدهون.

قليل السكر المضاف.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التدخين.

شرب كمية كافية من الماء.

مراجعة الطبيب بانتظام.

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