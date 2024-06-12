موجود في كل بيت.. مشروب يحميك من سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان القولون يحدث عندما تهاجم الخلايا السرطانية الأنسجة الموجودة في الأمعاء الغليظة وتؤثر على كيفية معالجة الجسم للمغذيات والنفايات.

وقد لا يلاحظ معظم الأشخاص أعراض سرطان القولون في البداية، ولكن من إحدى العلامات المبكرة "الإسهال أو الإمساك" الذي يستمر لمدة أسبوع أو أكثر، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

وقد يشعر آخرون بالغازات أو وجود دم في البراز، وفي بعض الأحيان، قد تظهر الأعراض على شكل فقدان غير مبرر للوزن أو التعب.

وتعتبر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني والتدخين وسن الخمسين من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما أن النظام الغذائي يؤدي دورا رئيسيا في تطور هذا السرطان، حيث تناول اللحوم المصنعة والحمراء بإفراط قد يزيد من المخاطر، ولكن شرب "الحليب" قد يقلل الإصابة بسرطان القولون والأمعاء.

وكشفت دراسة أجريت عام 2018 في المجلة البريطانية للتغذية وجود صلة بين استهلاك الحليب وخطر الإصابة بسرطان القولون.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على نساء نرويجيات أن المشاركين الذين لم يشربوا الحليب كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويعتقد الباحثون أن السبب المحتمل لذلك هو كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب، حيث أنه أيضا المعدن المسؤول عن نمو العظام.

ويحتوي كوب من الحليب قليل الدسم على 106 سعرة حرارية و 8 جرام من البروتين وفيتامينات ب والريبوفلافين وفيتامين ب12، ما يساعد على دعم مستويات الطاقة ووظيفة الأعصاب وصحة الدماغ.

وليس فقط الحليب العادي الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن أيضا "الحليب المخمر أو الكفير" مفيد.

واختبرت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة علوم الألبان سلالات بكتيريا Lactobacillus، وهي إحدى البكتيريا الأولية في الحليب المخمر في المختبر لمعرفة خصائصها المحتملة المضادة للأكسدة ومكافحة السرطان.

واكتشفوا أن سلالات البكتيريا تنتج مواد تعمل على إبطاء نمو خلايا سرطان القولون دون الإضرار بخلايا القولون الطبيعية.

ما هي الأطعمة الأخرى المرتبطة بسرطان القولون؟

كشفت دراسة نُشرت عام 2021 في JAMA Network Open أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والكحول تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما أن شرب أكثر من أربعة مشروبات كحولية يوميا يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وإلى جانب شرب الحليب، يمكنك تقليل الإصابة بهذا السرطان عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكالسيوم والزبادي.

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