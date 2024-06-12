هذا ما يحدث لقلبك عند تناول المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل كثيرون تناول المانجو، إذ أن هذه الفاكهة الصيفية طعمها لذيذ، ورائحتها جذابة، لكن هل تعرف تأثيرها على صحة القلب؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن المانجو تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، يساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

تعمل الألياف في المانجو على التقليل من خطر الاصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليه من الجلطات.

فوائد أخرى لـ المانجو

فقدان الوزن



تقوية المناعة



تحسين الهضم



ترطيب الجسم



الوقاية من السرطان

تقوية الذاكرة

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