نصائح لتجنب الأخطاء عند تسوق العطور عبر الإنترنت

التسوق عبر الإنترنت له مزايا وعيوب، لكن عندما نتحدث عن الجمال ومستحضراته، ينطوي الأمر على مخاطر عالية، خاصة عندما نغامر في فئة العطور.

الحصول على الرائحة المفضلة لديكِ، من خلال الإنترنت، مخاطرة كبيرة، إذا لم تكوني على دراية بأسس ومكونات هذا العطر من قَبْل. لكن مع دليلنا أدناه، سنساعدكِ على الحفاظ على طقوس التسوق عبر الإنترنت، حتى إذا كان المنتج «عطراً».

كيفية شراء عطر عبر الإنترنت:

معرفة نغمات العطر:

ربما تكونين قد سمعت عن النغمات العلوية والمتوسطة والأساسية، الموصوفة بأنها فئات الرائحة: الأولى والثانية والثالثة؛ التي ستشمين رائحتها من العطر، فهذا التعريف للمكونات الموجودة في هذه النغمات، يساعدكِ كثيراً على فهم رائحة العطر قبل شرائه.

قراءة المراجعات الصحيحة:

نحن نعلم أن الرائحة شخصية للغاية، ولكن لا تزال المراجعات مفيدة إذا كنتِ تعرفين ما الذي تبحثين عنه، وهذا لا يعني أنه يجب عليكِ شراء العطور؛ لأنها عالية المراجعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن، انتبهي إلى قسم المراجعات قبل اختيار العطر الذي تنوين شراءه إلكترونياً، في حال عدم تجربته بالفعل من المتجر سابقاً.

اعرفي تفضيلاتكِ من قبل:

إذا كنتِ لا تعرف من أين تبدئين، فإن ما لديكِ بالفعل يمكن أن يخبركِ بالكثير عن تفضيلات الرائحة الخاصة بكِ، ابحثي عن أنماط في العطور المفضلة لديكِ، وغسول الجسم، والشموع، وغيرها من المنتجات المعطرة، وهذا سيساعدكِ على تحديد النغمات، التي تفضلينها قبل عملية الشراء. على سبيل المثال، إذا كنتِ تفضلين الياسمين؛ فابحثي عن العطور التي تتميز بالياسمين في قاعدتها.. وهكذا.

فكري في الطبقات:

ضعي في اعتباركِ كيف يمكن أن يؤثر الشامبو والمنظف ومنتجات الشعر والمستحضرات والعطور الأخرى اليومية في رائحتكِ النهائية، ويمكنك استخدام هذا لصالحكِ؛ للعب بصفات عطرية محددة، أو إنشاء تجربة رائحة مختلفة تماماً، أو حتى إنقاذ فشل سابق نتيجة الشراء الأعمى. إذا كنتِ تحبين الياسمين، فقد يكون من المهم إطالة عمر الياسمين؛ لذلك تأكدي من أن غسول الجسم الذي تستخدمينه يحتوي على الياسمين أو اللوشن يحتوي على زيت عطر الياسمين؛ لتعزيز رائحتكِ بعد تطبيق العطر.

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