6 مشروبات لتنظيف الكبد والجسم من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يجب الاهتمام بتناول المشروبات التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وبحسب ما ذكره موقعي Times of india، healthline، إليك أفضل المشروبات التي تنظف الكبد والجسم من السموم ويفضل تناولها خلال العيد.

1- النعناع

يلعب مشروب النعناع دورًا كبيرًا في تعزيز وظائف الكبد وتنظيفه من السموم وتحسين عملية الهضم، لاحتوائه على الزيوت الأساسية، مثل المنثول والمنثون.

2- الكركم

شرب شاي الكركم من الطرق الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة الكركمين.

ويُنصح بتحلية شاي الكركم بملعقة صغيرة من عسل النحل، لتعزيز قيمته الغذائية.

3- الزنجبيل بالليمون

يتميز مشروب الزنجبيل بالليمون بقدرته الكبيرة على تنظيف الكبد من السموم، فضلًا عن خضائصه المضادة للالتهابات ودوره في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتخفيف انتفاخ البطن.

4- ماء الحلبة

يساعد ماء الحلبة على تنظيف الكبد من السموم وإنقاص الوزن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

ولضمان التخلص من السموم، يجب تناول ماء الحلبة قبل ساعة من الخلود إلى النوم.

5- شاي البابونج

المعروف أن شاي البابونج يهدئ الأعصاب وبخفف التوتر ويحسن جودة النوم، لكنه يعمل أيضًا على تنظيف الكبد من السموم، خاصةً عند تناوله يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل.

6- الشوفان بالقرفة

يساهم الشوفان في تنظيف الأمعاء والكبد من السموم وتحسين عملية الهضم، بفضل محتواه الجيد من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

ويصبح الشوفان أكثر فعالية في تنظيف تنقية الجسم من السموم عند نقعه في الماء الساخن مع ملعقة صغيرة من القرفة.

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