تظهر في البول.. علامة تشير إلى إصابتك بإرتفاع مستويات السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ظهور السكر في البول، والذي يُعرف أيضًا باسم "البول السكري" أو "السكرية"، هو أحد أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي قد تدل على الإصابة بمرض السكري.

سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة يقول لمصراوي، من المهم ملاحظة أن وجود السكر في البول ليس دليلًا قاطعًا على الإصابة بمرض السكري، إليك بعض الأسباب الأخرى التي قد تُؤدي إلى ظهوره.

تناول كميات كبيرة من السكر

يمكن أن يُؤدي تناول كميات كبيرة من السكر في وقت قصير إلى ارتفاع مؤقت لمستويات السكر في الدم وتجاوز قدرة الكلى على معالجته، مما يُؤدي إلى ظهوره في البول.

بعض الأدوية

يمكن أن تُؤدي بعض الأدوية، مثل الستيرويدات و مدرات البول، إلى زيادة مستويات السكر في البول.

الحمل

يمكن أن تُؤدي الهرمونات التي يتم إفرازها خلال الحمل إلى ارتفاع مؤقت لمستويات السكر في الدم وبالتالي ظهوره في البول.

بعض الحالات الطبية

يمكن أن تُؤدي بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الكلى و اضطرابات الغدة الدرقية، إلى زيادة مستويات السكر في البول.

إذا لاحظت وجود سكر في البول، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الكامن وراء ذلك.

وإليك بعض الفحوصات التي قد يطلبها الطبيب

فحص السكر في الدم لقياس مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.

فحص السكر في البول لتحليل كمية السكر الموجودة في عينة من البول.

اختبار الهيموجلوبين السكري، لتقييم متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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