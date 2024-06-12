هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي يتميز بالوجبات المختلفة التي تعتمد على اللحوم الحمراء، التي يعشق العديد تناولها، إلا أن لها تأثير على الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

وذكر موقعا verywellhealth، cnbc، ما يحدث في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية عند تناول اللحوم الحمراء في العيد.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي تزيد من مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، وتحديدًا الضار.

وتناول اللحوم الحمراء بكثرة يمكن أن يرفع الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بشدة، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية في الشرايين قد تصل إلى انسدادها، والإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة.

الكمية المناسبة لمرضى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم

يفضل تناول قطع صغيرة من اللحوم الحمراء وأن تكون مرة واحدة في الأسبوع، واستبدالها بالأسماك بأنواعها التي تمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه، ومنها الجمبري والبلطي.

اقرأ أيضا:

راقب صدرك.. احذر علامتين تكشفان "حالة القاتل الصامت"

فرحة هتدق باب مواليد هذه الأبراج قبل العيد .. خبير أبراج يبشرهم

تظهر في الليل .. علامات تكشف إصابتك بمشاكل خطيرة في الكبد

رجل يصور ابنة زوجته بكاميرا خفية في غرفة نومها والمرحاض .. وهذا مصيره

أصيبت بصدمة.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في حديقة منزلها (صور)