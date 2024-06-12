مفاجأة.. كيف توقعت عبير فؤاد بصفعة عمرو دياب لأحد معجبيه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله

أثار النجم عمرو دياب جدلا واسعا، بعد واقعة صفعة لشاب بأحد الأفراح أمام الحضور والمعازيم، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ولقي ردود فعل واسعة وغضب قطاعا كبيرا من جمهوره ومتابعيه.

خبيرة الأبراج وعالم الأرقام والفلك عبير فؤاد، كشفت في مطلع العام الحالي عن حظوظ الفنان عمرو دياب في عام 2024، وتحدثت خلالها عن توقعاتها له، وتنبأت بالواقعة الحالية.

وقالت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، إن المطرب عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر برج الميزان، وفي عام 2024 سيميل للعصبية، وسيكون عرضة للاستفزاز من شخص ما.

وأضافت، أن الفنان عمرو دياب، سيكون له حظ كبير، إذا استطاع التحكم في أعصابه وانفعالاته، لافتة إلى أن برج الميزان دبلوماسي يستطيع التحكم في أعصابه، ولديه لباقة، وهذه موهبته.