مليون جنيه في الليلة.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أسعار الساحل الشرير

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل واسع أثارته الإعلامية مفيدة شيحة بشأن أسعار المصيف في الساحل الشمالي في الصيف الحالي 2024، بعد انتشار أنباء تفيد بأن سعر الليلة يصل إلى نحو مليون جنيه في الليلة.

وطالبت مفيدة شيحة، خلال برنامجها "الستات"، عبر قناة "النهار"، بالتصرف وفق ظروفه المادية، قائلة: "محدش بيضرب على إيده، مش لازم تروح تصيف في الساحل عشان أسعاره غالية".

وأضافت "شيحة": " هنقدر نظبط أسعار الساحل، لما الناس دي تعرف إن إحنا مش ماشيين وراهم، وهما اللي ماشيين ورانا".

وكشفت: "فيه فئة عندها إمكانيات مادية وفيرة، مش هقول ساحل شهير، بس الفئة دي عندهم مشكلة كبيرة جدا وهي الأرننة، كفاية منظرة، عايز تضيع فلوسك أنت حر، بس إحنا مالنا".

بينما طالبت الإعلامية سهير جودة، بعدم وجود ما يسمى بـ "ساحل شرير"، قائلة: "بلاش نسمح إن يكون فيه ساحل شرير، إحنا اللي بنشجع على القصة اللي فيها مبالغة، لازم نرفض كل الأسعار اللي غالية هناك".

ونصحت سهير جودة: "بلاش منظرة ونتبارز بالأمور دي لأنها بتكشف حاجات نفسية، وبلاش ننشر الأمور الاستعراضية دي، ممكن نروح جمصة أو بلطيم".

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